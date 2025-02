Homem é gravemente ferido após ser atacado no memorial do Holocausto em Berlim, informa polícia

Um homem ficou gravemente ferido nesta sexta-feira (21) em Berlim, após ser atacado possivelmente com um "objeto pontiagudo" no memorial do Holocausto, localizado no centro da capital alemã, perto da embaixada dos Estados Unidos, informou a polícia.

"Um homem foi gravemente ferido. As equipes de resgate estão atendendo várias pessoas que presenciaram os fatos", indicou a polícia na rede social X.