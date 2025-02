Hamas rejeita ameaças de Netanyahu, após premiê dizer que corpo enviado não era de uma refém

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o corpo liberado pelo Hamas, na entrega de restos mortais de reféns israelenses, é de uma mulher de Gaza, em vez de o de uma vítima. Em declaração divulgada nesta sexta-feira, ele disse que a ação é uma violação cruel e maliciosa" do acordo de cessar-fogo e afirmou que o grupo "pagará o preço total".

O Hamas informou que "conduzirá uma revisão completa" das alegações israelenses, mas rejeitou as ameaças de Netanyahu e pediu que os mediadores do acordo de paz garantam a manutenção do cessar-fogo. Fonte: Associated Press.