Enviado de Trump para Ucrânia afirma que teve reunião 'positiva' com o 'corajoso' Zelensky

O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Ucrânia, disse nesta sexta-feira (21) que teve uma reunião “positiva” com o “corajoso” líder ucraniano, Volodimir Zelensky, no auge das tensões entre Washington e Kiev.

“Conversas extensas e positivas com Zelensky, o líder corajoso e em apuros de uma nação em guerra”, escreveu Keith Kellogg no X, uma declaração muito diferente das duras críticas de Trump ao presidente ucraniano nos últimos dias.