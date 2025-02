Cuba liga primeiro parque fotovoltaico para combater escassez elétrica

Cuba inaugurou, nesta sexta-feira (21), um parque fotovoltaico em Havana, o primeiro de um ambicioso projeto que pretende aliviar as tensões da falta de eletricidade com energia solar, informou o Ministério de Minas e Energia.

A fragilidade do sistema elétrico cubano, que depende de mais de 90% de fontes não renováveis, deixou a ilha à beira do colapso nos últimos meses, com apagões colossais em todo o país de 10 milhões de habitantes.