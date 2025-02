Chancelaria palestina condena visita de Netanyahu a campo de refugiados da Cisjordânia

O Ministério das Relações Exteriores palestino declarou, nesta sexta-feira (21), que a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a um campo de refugiados da Cisjordânia foi "uma agressão" contra esse território ocupado. A pasta criticou, em um comunicado, a "intrusão do primeiro-ministro israelense (...) no campo de refugiados de Tulkarem, no norte da Cisjordânia ocupada".

Sua visita à área é uma "manifestação da persistência de Israel, a potência ocupante, não apenas em sua agressão contra o povo palestino, mas também nas execuções extrajudiciais, nas demolições de casas e nos deslocamentos forçados de palestinos".

A agência de notícias oficial palestina Wafa divulgou as declarações do ministério junto a uma foto publicada pelo gabinete de Netanyahu, na qual ele aparece reunido com soldados dentro de uma casa. Segundo a Wafa, o exército "invadiu" a residência de um morador do campo para usá-la como centro de comando. Netanyahu visitou o campo de Tulkarem e ordenou ao exército que intensificasse a ofensiva iniciada há nove meses nesse território, ocupado por Israel desde 1967.