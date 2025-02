AP processa 3 funcionários de Trump por ordem sobre 'Golfo da América'

A agência de notícias americana Associated Press (AP) anunciou, nesta sexta-feira (21), que processou três funcionários do governo de Donald Trump, depois que este vetou seus jornalistas de vários atos oficiais pela recusa em denominar o Golfo do México como "Golfo da América".

Em sua ação judicial, a AP afirma que a negativa de acesso aos eventos presidenciais durante dez dias representa uma violação da Constituição dos Estados Unidos.