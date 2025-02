Algas tingem praias da Argentina de vermelho

O fenômeno incomodava os turistas que procuram a cidade de Mar del Plata durante as férias de verão, principalmente por causa do cheiro exalado pelas plantas depois de horas ao sol sobre a areia.

O biólogo marinho do Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro (Inidep) Ricardo Silva informou que se trata de um fenômeno natural, e que as algas não são tóxicas. São plantas "que vivem presas em material rochoso" debaixo d'água, que podem se desprender devido a fortes ondas. Depois, as correntes "as arrastam para a costa".