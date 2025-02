Ações da Nissan sobem 11% após ser revelada intenção de pedir investimentos à Tesla

As ações da Nissan subiram mais de 11% nesta sexta-feira (21) com a notícia de que a montadora tem a intenção de pedir à gigante americana Tesla que invista no grupo japonês em dificuldades, cuja classificação foi rebaixada pela Moody's para grau especulativo momentos antes.

A Nissan, muito endividada e cuja margem operacional despencou, iniciou negociações de fusão com a rival Honda no final de 2024, para unir forças no setor de veículos elétricos.