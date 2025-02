Zelensky: Ucrânia está pronta para acordo forte e benéfico em segurança com Trump

Os ucranianos estão prontos para um "acordo forte e realmente benéfico com o presidente dos Estados Unidos sobre investimentos e segurança", afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em comunicado. Ele também revelou que conversou com Keith Kellogg, enviado especial de Donald Trump para a região, sobre a situação atual da guerra com a Rússia e sobre garantias de segurança eficazes para o território ucraniano após o fim do conflito.

Zelensky destacou que propôs "o caminho mais rápido e construtivo" para alcançar resultados nos acordos que pretende firmar com os EUA. "Nossa equipe está pronta para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos precisam do sucesso nas relações com os Estados Unidos", acrescentou o líder ucraniano.