Zelensky recebe enviado dos EUA após críticas de Trump

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunirá com o enviado especial dos Estados Unidos nesta quinta-feira(20) após ser duramente criticado por Donald Trump, que o chamou de "ditador" e disse que a Rússia agora tem "todas as cartas" das negociações para acabar com a guerra. O discurso provoca temores de uma ruptura entre Washington e Kiev, que depende da ajuda americana para resistir à invasão russa que começou há três anos.

Neste contexto hostil, Zelensky, enfraquecido pela reaproximação entre Trump e seu colega russo Vladimir Putin, disse, no entanto, esperar um trabalho "construtivo" durante uma reunião marcada para quinta-feira em Kiev com o enviado americano, Keith Kellogg. "Nosso futuro não é com Putin, mas com a paz. E é uma escolha para todos — e para os mais poderosos — estar com Putin ou estar com a paz", disse ele na véspera da reunião. Ao chegar a Kiev na quarta-feira, Keith Kellog adotou um tom mais conciliador, dizendo que entendia a necessidade da Ucrânia por "garantias de segurança".

Poucos dias antes do terceiro aniversário do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, Zelensky lembrou que a Ucrânia queria o fim desta guerra "desde os primeiros segundos", depois que Trump o acusou de ter iniciado o conflito. - Apoio de líderes europeus - Trump e Zelensky trocaram ataques pessoais sem precedentes um dia após as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia na Arábia Saudita, o primeiro encontro entre ministros das Relações Exteriores desde o início do conflito.

O presidente americano então citou, entre outras coisas, dois números falsos sobre a popularidade de Zelensky e novamente o instou a convocar eleições, com a guerra em curso, enquanto milhões de ucranianos estão refugiados no exterior e 20% do território está sob ocupação russa. "Um ditador sem eleições, Zelensky deve agir rapidamente ou não lhe restará país", disse Trump em sua plataforma Truth Social na quarta-feira. Antes desta última acusação, Zelensky o acusou de viver em um "espaço de desinformação russa" e de ajudar Putin a "emergir de anos de isolamento".

Diante da virulência das acusações de Trump, o presidente ucraniano recebeu o apoio de vários líderes europeus, em especial do chanceler alemão, Olaf Scholz, e do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. "A Ucrânia é uma democracia, a Rússia de Putin não", disse o porta-voz da União Europeia, Stefan Keersmaecker, nesta quinta-feira, acrescentando que Zelensky foi "legitimamente eleito em eleições livres, justas e democráticas". O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que viajará para Kiev na segunda-feira, terceiro aniversário da invasão russa, para "reafirmar o apoio da Espanha à democracia ucraniana".