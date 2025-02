Zelensky afirma querer "vínculos sólidos" com os EUA, após tensões com Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ressaltou nesta quinta-feira (20) que deseja "vínculos sólidos" com os Estados Unidos, em meio a tensões com o par americano, Donald Trump, sobre a resolução do conflito na ex-república soviética.

"Relações sólidas entre a Ucrânia e os Estados Unidos beneficiam o mundo inteiro", declarou Zelensky após se reunir em Kiev com o enviado americano Keith Kellogg. Ambos discutiram a "situação no campo de batalha, como repatriar nossos prisioneiros de guerra e garantias efetivas de segurança", acrescentou ele no X.