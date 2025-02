Usuários semanais da OpenAI, criadora do ChatGPT, sobem 33% e chegam a 400 milhões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, a empresa, que abalou o mundo da tecnologia com o lançamento de seu chatbot em 2022, não atualizou os últimos dados de seus pacotes de ofertas Plus e Pro, que cobram dos clientes US$ 20 (R$ 114) e US$ 30 (R$ 171), respectivamente, pelo uso mais avançado da ferramenta.