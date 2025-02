UE mantém pressão sobre Rússia e aplica novas sanções

Ofensiva do bloco europeu mira "frota fantasma" russa, videogames e importações de alumínio. Europa pressiona Moscou enquanto tenta garantir espaço nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia.Os países da União Europeia concordaram nesta quarta-feira (19/02) em aplicar uma nova rodada de sanções contra a Rússia. O pacote será formalmente adotado na próxima segunda-feira, data do terceiro aniversário da invasão russa na Ucrânia. A 16ª rodada de sanções da UE ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escanteou os países europeus ao iniciar diálogos bilaterais com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra. Na terça-feira, por exemplo, representantes dos dois países se reuniram na Arábia Saudita e concordaram em normalizar relações. O bloco europeu tenta manter pressão sobre Moscou e garantir um lugar na mesa nas negociações. A nova rodada de sanções se choca diretamente com a estratégia de Trump, cujos representantes indicaram interesse em aliviar as medidas punitivas à Rússia e iniciar uma cooperação econômica. "A UE está reprimindo com ainda mais força a evasão, visando mais embarcações da frota fantasma de Putin e impondo novas proibições de importação e exportação", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X. "Estamos empenhados em manter a pressão sobre o Kremlin", disse. Sanções contra alumínio, embarcações e videogames Além de visar o lucrativo setor de alumínio da Rússia, proibindo qualquer importação do metal, as novas medidas têm como alvo as embarcações da chamada "frota fantasma". Os navios-tanque são comumente usados para contornar as restrições às exportações de petróleo russo – e têm disparado alertas na Otan por supostamente serem usados para sabotar cabos de energia e telecomunicação no Mar Báltico. A UE sancionou 73 embarcações deste tipo, que se somam a outras 79 já listadas nesta categoria. A ofensiva europeia também adiciona 48 indivíduos e 35 entidades à lista de sanções, que preveem o congelamento de ativos e proibição de viagem. As vendas de consoles de videogame, joysticks e simuladores de voo também serão restringidas, pois poderiam ser usadas pelo exército russo para controlar drones, disse um dos diplomatas da União Europeia. Outras proibições incluem as exportações de precursores químicos, cromo e outros produtos usados ​​em eletrônicos, além de um veto à prestação de serviços para refinarias de petróleo e gás. O bloco também vai desconectar outros 13 bancos russos do sistema global de pagamentos SWIFT e proibirá outros oito meios de comunicação do país de transmitir na Europa. A Alta Representante da UE para Exterior e Segurança, Kaja Kallas, declarou nas redes sociais que, ao impor "medidas mais rigorosas contra evasão, novas proibições de importação e exportação e sanções à frota nas sombras de Putin, estamos fechando as portas dos fundos para a máquina de guerra da Rússia operar". "O Kremlin não quebrará nossa determinação", assegurou Kallas, que propôs uma nova iniciativa para aumentar a ajuda militar da UE à Ucrânia, embora o nível de ambição tenha que ser definido pelos Estados-membros, segundo disseram fontes do bloco europeu. gq/cn (AFP, Reuters, DPA)