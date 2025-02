Trump volta a provocar Canadá antes de partida entre seleções de hóquei

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou seu desejo de que o Canadá se torne o 51º estado de seu país, em uma atitude provocativa horas antes do duelo entre as duas equipes nacionais de hóquei no gelo.

"Vou ligar para o nosso grande time de hóquei americano para motivá-los à vitória hoje à noite contra o Canadá, que com impostos muito mais baixos e segurança mais forte se tornará, talvez em breve, nosso amado e muito importante 51º estado”, escreveu Trump em sua rede, Truth Social.