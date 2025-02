Trump celebra Mês da História Negra após ataques à diversidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidiu nesta quinta-feira, ao lado do campeão de golfe Tiger Woods, uma cerimônia para lembrar o Mês da História Negra, no momento em que seu governo reverte as políticas de diversidade.

"Bem-vindos à Casa Branca e celebramos com orgulho o Mês da História Negra", disse Trump a um grupo animado de convidados, em um ato que se tornou uma tradição anual.