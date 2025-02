Trump assina ordem executiva para Doge, de Musk, liderar revisão regulatória nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que prevê ampla revisão regulatória para eliminar regras que, segundo ele, inibem os negócios e a inovação.

A ordem determina que todas as agências revisem os regulamentos para garantir que fiquem alinhadas com as políticas do governo e com esforços do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), comandado pelo bilionário Elon Musk, de reduzir gastos federais e demitir funcionários públicos, segundo comunicado da Casa Branca.