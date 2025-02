Trump assina decreto para acabar com benefícios para imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para acabar com os benefícios federais direcionados a pessoas em condição ilegal no país, informou a Casa Branca no fim da noite da quarta-feira, 19.

O comunicado diz que o governo acabará com "todos os benefícios financiados pelos contribuintes para imigrantes ilegais", mas não detalha a medida. Imigrantes ilegais geralmente não têm direito a benefícios do governo americano, exceto em casos de cuidados médicos de emergência. Já as crianças têm direito à educação pública gratuita, independentemente do status de imigração, de acordo com uma decisão da Suprema Corte de 1982.