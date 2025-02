Swiatek cai nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, foi eliminada nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai nesta quinta-feira (20), com derrota para a jovem russa Mirra Andreeva (N.14), de 17 anos,

Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 36 minutos.