Roma elimina Porto e vai às oitavas da Liga Europa; Ajax sobrevive na prorrogação

A Roma se classificou para as oitavas de final da Liga Europa ao derrotar o Porto por 3 a 2 na capital italiana nesta quinta-feira (20), depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida do playoff na semana passada, em Portugal.

Os 'gialorossi' começaram em desvantagem com o gol de Samu Omorodion aos 27 minutos, mas o argentino Paulo Dybala (35' e 39') fez dois e virou o placar ainda no primeiro tempo.