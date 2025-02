Reino Unido e França pretendem criar força de segurança europeia na Ucrânia

O Reino Unido e a França estão considerando criar uma força militar europeia de “menos de 30 mil soldados” para fornecer segurança à Ucrânia após um hipotético acordo de paz em seu conflito com a Rússia, informou a imprensa britânica nesta quinta-feira (20).

Citando “autoridades ocidentais”, três jornais (The Guardian, The Financial Times e The Times) mencionam esse número de soldados para reforçar a segurança aérea e marítima da Ucrânia, com uma presença “mínima” em terra, longe da linha de frente no leste do país.