O Hamas anunciou nesta quinta-feira (20) que entregou os corpos de quatro reféns israelenses, incluindo os dois filhos e a mãe da família Bibas, de origem argentina, que viraram o símbolo do terror do ataque dos islamistas palestinos de 7 de outubro de 2023.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá com o enviado especial dos EUA na quinta-feira após ser duramente criticado por Donald Trump, que o chamou de "ditador" e disse que a Rússia agora tem "todas as cartas" nas negociações para acabar com a guerra.

Papa Francisco, hospitalizado, tenta trabalhar após uma 'noite tranquila'

O papa Francisco, hospitalizado desde a semana passada por uma pneumonia nos dois pulmões, passou "uma noite tranquila", levantou e tentou trabalhar, informou nesta quinta-feira (20) a Santa Sé, um dia depois de anunciar uma leve melhora no estado de saúde do pontífice.

Migrantes deportados pelos EUA esperam repatriação em abrigo em selva do Panamá

Cem imigrantes deportados pelos Estados Unidos para o Panamá, em sua maioria asiáticos, foram instalados na quarta-feira em um abrigo na inóspita selva de Darién, onde terão de esperar até serem repatriados.

Coppelia, a 'meca' do sorvete em Cuba que desafia a crise e a oferta privada

Coppelia, a sorveteria mais famosa de Cuba e cenário do famoso filme "Morango e Chocolate", reabriu suas portas após três meses fechada para ajustar seus preços, enfrentar a crescente concorrência privada e continuar sendo a "catedral do sorvete" da ilha.

Extrema direita ganha espaço na Alemanha com o apoio de Elon Musk

Os partidos alemães veem a ascensão da legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) como uma ameaça à democracia, mas o partido tem um amigo poderoso no exterior: Elon Musk, aliado de Donald Trump.

Presidente sul-coreano, julgado por insurreição, diz que queria impedir uma ditadura

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, acusado de "insurreição" pela tentativa de impor lei marcial em dezembro, queria impedir uma "ditadura legislativa", argumentou sua defesa nesta quinta-feira (20), durante a primeira audiência do julgamento criminal.

Irã executou pelo menos 975 pessoas em 2024, denunciam organizações

Pelo menos 975 pessoas foram executadas no Irã em 2024, informaram nesta quinta-feira (20) duas organizações de defesa dos direitos humanos, que denunciam uma "escalada terrível" do uso da pena capital.

Detox digital nas noites londrinas sem celular

“Estou feliz em abrir mão disso! É para isso que estou aqui”, diz Lois Shafier, 35 anos, jogando o celular no chão na entrada de uma festa no Offline Club, em Londres. Nada de mensagens de texto, nada de rede social, apenas encontros no mundo real.

Adrian Quesada vê em sua nomeação ao Oscar o poder da representação

Quando criança, Adrian Quesada sonhava com os Prêmios da MTV, mas nunca com o Oscar. Agora, indicado para a estatueta mais importante da indústria do cinema, o músico americano com raízes mexicanas espera servir de modelo para crianças de comunidades tão distantes de Hollywood quanto sua cidade fronteiriça de Laredo.

Rubiales é condenado a pagar 10.800 euros por agressão sexual pelo beijo forçado em Jenni Hermoso

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales foi condenado a pagar uma multa de 10.800 euros (65 mil reais) por agressão sexual pelo beijo que deu na jogadora Jenni Hermoso durante a celebração da Copa do Mundo de 2023, anunciou o tribunal nesta quinta-feira (20).

