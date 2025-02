Moscou afirma que tomou 800 km2 do Exército ucraniano na região russa de Kursk

Uma fonte de alto escalão do Estado-Maior do Exército da Rússia afirmou que suas tropas tomaram "mais de 800 quilômetros quadrados" na região de Kursk, parcialmente controlada pelas tropas ucranianas desde a ofensiva iniciada em agosto do ano passado.

"Mais de 800 quilômetros quadrados foram libertados, o que representa 64% do território inicialmente ocupado pelo adversário (1.268 km2)", afirmou o número dois do Estado-Maior russo, o general Serguei Rudskoi, em entrevista ao jornal militar russo Krasnaya Zvezda.