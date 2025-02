Ministros do G20 se reúnem na África do Sul na ausência dos EUA

A África do Sul, primeiro país do continente a presidir o G20, terá que prescindir deste país influente na primeira reunião de preparação da cúpula de novembro, inédita na África.

Os ministros das Relações Exteriores do G20 se reúnem em Johannesburgo a partir desta quinta-feira (20), na ausência dos Estados Unidos, que decidiram não enviar um representante de alto escalão.

A reunião de dois dias em Johannesburgo será uma nova oportunidade para avaliar as posições diante da política de pressão iniciada pelo governo do presidente americano, Donald Trump.

E especialmente depois da conferência de Munique, marcada pelo discurso antieuropeu do vice-presidente americano, JD Vance, e do encontro entre os Estados Unidos e a Rússia em Riade para discutir a Ucrânia na sua ausência.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também não comparecerá à reunião dos ministros das Finanças do G20 na Cidade do Cabo nas próximas quarta e quinta-feira "devido a compromissos em Washington", anunciou nas redes sociais.