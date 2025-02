Ministro da Defesa israelense ordena 'intensificar' operações na Cisjordânia após explosões de ônibus

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou nesta quinta-feira (20) "intensificar" as operações militares na Cisjordânia ocupada, após uma série de explosões envolvendo ônibus no centro de Israel.

Após "sérias tentativas de ataque na área de Gush Dan [no centro] por organizações terroristas palestinas contra a população civil de Israel, instruí as IDF [forças armadas] a intensificarem as operações para impedir o terrorismo no campo de refugiados de Tulkarem e em todos os campos de refugiados na Judeia e Samaria", declarou em comunicado, usando um termo empregado em Israel para se referir à Cisjordânia.