Migrantes deportados pelos EUA esperam repatriação em abrigo em selva do Panamá

O ministro da Segurança do Panamá, Frank Ábrego, compareceu à imprensa na terça-feira após uma reportagem do The New York Times, que teve acesso a testemunhos de alguns dos migrantes por meio de mensagens de texto, segundo os quais eles foram despojados de seus passaportes e da maioria de seus telefones.

De acordo com o Times, vários deportados indicaram que no hotel “pelo menos uma pessoa tentou cometer suicídio”, o que Ábrego disse ter tomado conhecimento pelo jornal.

O ministro disse que a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) se encarregariam da repatriação ou realocação dos migrantes em outros países.

- Ponte” -

Durante um recente giro latino-americano do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o Panamá e a Guatemala concordaram em servir de “ponte” para os migrantes de outras nacionalidades deportados por Washington e, na segunda-feira, a Costa Rica se juntou a eles.

O governo panamenho concordou em colaborar com a política de deportação, em meio à pressão das ameaças do presidente Donald Trump de que “tomará de volta” o Canal do Panamá se o país não reduzir sua “influência” chinesa.

Até o momento, apenas os migrantes deportados chegaram ao Panamá como parte da nova política de Trump.

No entanto, 200 chegarão à Costa Rica nesta quinta-feira, incluindo 50 crianças, disse o presidente do país centro-americano, Rodrigo Chaves.

