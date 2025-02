Macron: Trump quer construir a paz entre a Rússia e a Ucrânia, assim como a Europa

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer construir a paz entre a Rússia e a Ucrânia, assim como a Europa, em transmissão ao vivo realizada no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira. No entanto, o líder francês expressou se sentir "inquieto" com as negociações entre o republicano e o presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo Macron, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi eleito, é legítimo no cargo e defende a democracia em seu país. A declaração acontece após Trump sugerir novas eleições na Ucrânia e classificar Zelensky como um "ditador".