Hamas entrega corpos de 4 reféns a Israel como parte do acordo de cessar-fogo

"Nossos corações - os corações de uma nação inteira - estão em frangalhos", disse o presidente israelense Isaac Herzog em uma declaração. "Em nome do Estado de Israel, eu curvo minha cabeça e peço perdão. Perdão por não proteger vocês naquele dia terrível. Perdão por não trazê-los para casa em segurança."

Durante a entrega, integrantes do grupo exibiram quatro caixões pretos em um palco na Faixa de Gaza cercados por faixas, incluindo uma representação do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu como um vampiro. Milhares de pessoas, incluindo um grande número de mascarados armados, assistiram enquanto os caixões eram carregados em veículos da Cruz Vermelha antes de serem levados para as forças israelenses.

Os canais israelenses não transmitiram a entrega. Na Hostage Square em Tel Aviv, onde os israelenses se reuniram para assistir à libertação de reféns vivos, uma tela grande mostrou uma compilação de fotos e vídeos de Lifshitz e da família.

Agora, os corpos serão encaminhados para um laboratório para identificação formal usando DNA, um processo que pode levar até dois dias. Só então as famílias receberão a notificação final.