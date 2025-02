EUA: pesquisa aponta que 57% acredita que Trump extrapolou autoridade de presidente

De acordo com o levantamento, 57% dos americanos acreditam que Trump excedeu sua autoridade desde que assumiu o cargo, enquanto 43% apoiam o que ele fez no primeiro mês de governo. A desaprovação às suas iniciativas é mais intensa do que o apoio: 37% se opõem fortemente, contra 27% que apoiam fortemente.

As primeiras ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu segundo mandato têm recebido avaliações mistas ou negativas da população dos EUA, mostrou uma pesquisa realizada pela Ipsos/The Washington Post .

Além disso, quase 90% dos republicanos apoiam as ações de Trump, enquanto 90% dos democratas as rejeitam. Entre os independentes, cerca de um terço apoia o presidente, e metade se opõe. O restante não tem uma posição definida.

A maioria dos americanos (63%) concorda que Trump deveria precisar da aprovação do Congresso para congelar fundos de programas já aprovados por legisladores e ex-presidentes. Além disso, 53% desaprovam a forma como ele está lidando com a economia, e 54% reprovam sua gestão do governo federal. Sobre imigração, as opiniões ficam dividas, com 50% de aprovação sobre suas ações e 48% de rejeição.

Em relação a atributos pessoais, 62% dos entrevistados afirmam que Trump não é "honesto e confiável", e a população está dividida sobre se ele tem "a capacidade mental necessária para servir efetivamente como presidente" - 47% dizem que sim, enquanto 50% discordam.

As avaliações sobre Elon Musk são mais negativas: 34% aprovam seu trabalho, enquanto 49% desaprovam. A maioria (63%) está preocupada com o acesso de sua equipe a dados pessoais sensíveis.