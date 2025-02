EUA pede para Zelensky 'baixar o tom' antes de reunião com enviado de Trump

"Eles precisam baixar o tom e analisar a situação em profundidade (e assinar esse acordo)", declarou Mike Waltz à Fox News, pouco antes de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunir com o enviado especial de Trump, Keith Kellogg, em Kiev.

As críticas da Ucrânia aos Estados Unidos são "inaceitáveis", declarou, nesta quinta-feira (20), o principal conselheiro de segurança de Donald Trump, que pediu a Kiev para "baixar o tom" e assinar rapidamente um acordo sobre minerais proposto pela Casa Branca.

Zelensky rejeitou esse acordo no fim de semana, argumentando que ele não oferece garantias de segurança para seu país, três anos após o início do conflito.

Waltz descreveu o acordo sobre os minerais como "a melhor garantia de segurança que eles poderiam almejar", argumentando que, com a assinatura do tratado, os Estados Unidos investiriam no país.

O presidente dos Estados Unidos irritou Kiev e seus aliados europeus ao iniciar negociações com Moscou, devido aos temores de que a Ucrânia possa ser forçada a capitular diante da Rússia.