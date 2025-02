Cruz Vermelha reitera que devolução de restos de reféns em Gaza deve ser 'realizada em privado'

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) reiterou que a devolução de restos de reféns mantidos em Gaza deve ser "realizada em privado", depois que o Hamas expôs, nesta quinta-feira (20), caixões com os corpos de quatro reféns antes da entrega.

"Fomos inequívocos: todas as libertações, tanto de vivos como de falecidos, devem ser realizadas com dignidade e privacidade", acrescentou.

O CICV facilita as trocas de reféns por prisioneiros entre o Hamas e Israel, no âmbito do atual acordo de cessar-fogo.

O movimento islamista palestino Hamas entregou nesta quinta os restos de quatro reféns a Israel, entre os quais afirmou estarem os dois filhos e a mãe da família Bibas, de origem argentina.

Mas, antes de devolvê-los, combatentes encapuzados e armados expuseram os caixões em um palco em Khan Yunis, no extremo sul da Faixa de Gaza.