China pede 'respeito mútuo' aos Estados Unidos para solucionar disputas comerciais

A China pediu "respeito mútuo" aos Estados Unidos nesta quinta-feira (20) para resolver as disputas comerciais entre os dois países.

"As partes deveriam resolver suas preocupações respectivas por meio do diálogo e das consultas, baseadas na igualdade e no respeito mútuo", declarou em uma entrevista coletiva Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.