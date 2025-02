Alcaraz cai nas quartas do ATP 500 de Doha; Rublev avança

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, foi eliminado do ATP 500 de Doha nesta quinta-feira (20), com derrota para o tcheco Jiri Lehecka (N.25).

Esta foi a primeira vitória do tcheco de 23 anos sobre um jogador Top 3, interrompendo uma série invicta de sete jogos de Alcaraz, campeão do torneio de Roterdã no início do mês.