Zelenski diz que Trump está vivendo em um 'espaço de desinformação' criado pela Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse nesta quarta-feira (19) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está vivendo em um "espaço de desinformação" criado pela Rússia, como resultado das conversas entre a administração americana e autoridades do Kremlin. As falas aconteceram pouco antes de o líder ucraniano se encontrar com o enviado especial dos EUA para a região, Keith Kellogg.

"Gostaria que a equipe de Trump fosse mais verdadeira", afirmou Zelenski, que cancelou sua viagem para a Arábia Saudita, onde estão acontecendo as discussões entre russos e americanos para o acordo. Analistas acreditam que a atitude é uma tentativa de negar legitimidade às negociações EUA-Rússia sobre o futuro de seu país.