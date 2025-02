Voos de drones dos EUA são parte de 'colaboração' de anos com México, diz Sheinbaum

"Muitas vezes é a pedido ou, melhor dizendo, sempre é a pedido do governo mexicano", disse a líder esquerdista.

Segundo o The New York Times, Washington aumentou os voos secretos de drones sobre o México em busca de laboratórios de fentanil, como parte da campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os cartéis de drogas.

A Agência Central de Inteligência (CIA) não foi autorizada a usar drones em ações letais e todas as informações coletadas são compartilhadas com autoridades mexicanas, informou o jornal, acrescentando que o programa secreto começou durante o mandato do antecessor de Trump, Joe Biden, mas não foi divulgado.

Na semana passada, o governo mexicano disse que uma aeronave militar americana pode ter realizado missões de espionagem em voos recentes perto de seu território.