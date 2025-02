Venezuela remarca eleições legislativas e de governadores para 25 de maio

As eleições estavam previstas inicialmente para 27 de abril, um processo para o qual a líder opositora María Corina Machado já pediu o boicote, após denúncias de fraude na reeleição do presidente Nicolás Maduro, em 28 de julho de 2024.

A autoridade eleitoral venezuelana anunciou, nesta quarta-feira (19), que as eleições legislativas e de governadores foram remarcadas para 25 de maio, ao mesmo tempo em que a oposição pediu a abertura de um processo de negociação pela "defesa do voto".

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, explicou, em declaração à imprensa, que a alteração tem "a intenção de facilitar e promover a participação dos diferentes atores da sociedade" no processo.

"Foi produto da sugestão dos diferentes atores democráticos do país, acolhida pelo plenário do CNE", afirmou Amoroso, acusado de servir ao chavismo no poder.

Apesar da convocação de Machado, a Plataforma Unitária Democrática (PUD), maior coalizão de oposição do país, condicionou a participação nas próximas eleições a "uma negociação formal", baseada "no reconhecimento da verdade sobre o 28 de julho", quando garante que seu candidato, Edmundo González Urrutia, que está no exílio, venceu.

O CNE proclamou o presidente Nicolás Maduro como vencedor para um terceiro mandato sem publicar a apuração detalhada dos votos, como exige a lei. O resultado não foi reconhecido por Estados Unidos, União Europeia e vários países latino-americanos.