UE reagirá "com firmeza e rapidez" se EUA impor tarifas

A União Europeia reagirá "com firmeza e rapidez" para proteger seus interesses se Washington impor tarifas sobre as importações provenientes do bloco, disse nesta quarta-feira (19) o comissário europeu de Comércio, rejeitando a afirmação do presidente Donald Trump de que a relação comercial entre ambos os mercados é injusta.

"É a definição mesma de uma parceria onde todos se beneficiam, e não há nada de injusto", afirmou Maros Sefcovic nesta quarta-feira durante um evento no American Enterprise Institute, em Washington.