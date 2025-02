Tumba do rei Tutmés II é encontrada no Egito, a primeira desde Tutancâmon

Seu túmulo foi encontrado perto do Vale dos Reis em Luxor, no sul do Egito, a alguns quilômetros de seu imponente templo funerário, erguido na margem oeste do Nilo.

A equipe encontrou depois "fragmentos de vasos de alabastro com o nome do faraó Tutmés II, identificado como o 'rei falecido', assim como inscrições com o nome de sua principal esposa real, a rainha Hatshepsut", detalha o ministério.

Pouco depois do sepultamento do rei, a água inundou a câmara funerária, danificando o interior e fragmentando um revestimento de gesso decorado com extratos do Livro de Amduat, um antigo texto funerário sobre o além.

Também foram encontrados na tumba alguns móveis funerários que pertenceram a Tutmés II, indicou o ministério.