Sabalenka, Paolini e Pegula caem nas oitavas do WTA 1000 de Dubai

O WTA 1000 de Dubai perdeu três favoritas nesta quarta-feira (19), com as eliminações nas oitavas de final da número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, da italiana Jasmine Paolini (N.4) e da americana Jessica Pegula (N.5).

Sabalenka caiu diante da dinamarquesa Clara Tauson (N.38) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, uma derrota que chega uma semana depois da eliminação na estreia do WTA 1000 de Doha.