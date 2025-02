Putin e Xi farão visitas mútuas para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

"Xi Jinping coincidirá sua próxima visita a Moscou com os atos solenes em honra da vitória na Grande Guerra Patriótica [nome russo dado à Segunda Guerra Mundial]", declarou Serguei Lavrov aos deputados da Duma, a câmara baixa do Parlamento.

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, farão visitas mútuas à Rússia e China este ano para a comemoração dos 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista e do fim da Segunda Guerra Mundial, anunciou o chefe da diplomacia russa.

Lavrov disse que "Putin viajará para a China por ocasião do 80º aniversário da vitória ante o militarismo japonês e o fim da Segunda Guerra Mundial no final de agosto, início de setembro".

As autoridades russas apresentam o conflito como uma guerra existencial, alinhada com aquela liderada pela União Soviética (URSS) contra a Alemanha nazista, desejando oficialmente "desnazificar" a Ucrânia.

A China não apoia oficialmente o ataque russo à Ucrânia iniciado em fevereiro de 2022, mas ajuda a Rússia a lidar com as sanções ocidentais e até mesmo a contorná-las, a ponto de a Otan acusar Pequim de desempenhar "um papel determinante na guerra liderada pela Rússia contra a Ucrânia".

Na Rússia, a memória da Segunda Guerra Mundial é destacada no espaço público e no discurso oficial para ressaltar os valores patrióticos e militares do país.

A União Soviética sofreu o maior número de perdas humanas do conflito, com cerca de 27 milhões de mortos.

Os chefes de Estado de Rússia e China mostram, entretanto, uma relação próxima. Xi Jinping classifica seu contraparte russo como "melhor amigo" e Putin, por sua vez, descreve-o como um "parceiro de confiança".