Putin confirma que Rússia está disposta a retomar negociações para paz na Ucrânia

A Rússia está disposta a retomar as negociações para resolver o conflito com a Ucrânia, afirmou o presidente russo Vladimir Putin nesta quarta-feira, 19. Ele também destacou que Moscou nunca fechou a porta para discutir um acordo de paz, acrescentando que foi a União Europeia e Kiev quem romperam o contato com os russos.

De acordo com o RT, Putin disse a repórteres, em São Petersburgo, que tanto Moscou quanto Washington esperam que a Ucrânia participe das negociações, mas que cabe a Kiev e à UE decidirem se querem fazer parte das conversas. "Já disse isso cem vezes: se estiverem dispostos, são livres para participar das negociações", afirmou.