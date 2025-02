Petro nomeia como ministro militar que resgatou crianças perdidas na Amazônia colombiana

A decisão se dá em meio a uma crise de gabinete, depois que sete ministros e funcionários do alto escalão renunciaram após uma polêmica reunião de gabinete em 4 de fevereiro, que foi televisionada.

O ex-titular da pasta, Iván Velásquez, renunciou de forma irrevogável apesar de ser um dos nomes mais próximo do presidente.

Em entrevista à AFP em junho de 2023, o general Sánchez deu detalhes sobre "uma das operações mais desafiadoras" de sua carreira, na qual trabalhou com 200 socorristas, entre militares e indígenas, para encontrar com vida as crianças, que tinham à época 13, 9, 5 e 1 ano de idade.