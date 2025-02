Liverpool sofre para empatar com o Aston Villa na Premier League

Mohamed Salah, com um gol e uma assistência, foi fundamental para que o líder Liverpool arrancasse um ponto no empate em 2 a 2 com o Aston Villa nesta quarta-feira (19), fora de casa, pela Premier League.

O atacante egípcio abriu o placar com 29 minutos de jogo e deu o passe para Trent Alexander-Arnold (61') selar o empate final, enquanto o Villa marcou com Youri Tielemans (38') e Ollie Watkins (45'+3).