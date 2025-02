Hamas diz estar disposto a libertar todos os reféns na 2ª fase da trégua

Atualmente, Israel e o Hamas estão concluindo a primeira fase do cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Durante esse período, 19 reféns israelenses foram libertados em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, declarou na terça-feira que as negociações sobre a continuidade do acordo começarão esta semana.

"Informamos aos mediadores que o Hamas está disposto a libertar todos os reféns de uma só vez durante a segunda fase do acordo, em vez de fazê-lo por etapas, como ocorreu na primeira fase", declarou à AFP Taher al Nunu, alto dirigente do Hamas.

O representante do grupo não esclareceu quantos reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel ainda estão cativos na Faixa de Gaza, sob o controle do Hamas ou de outros grupos.

Nunu afirmou que essa decisão visa demonstrar a "seriedade e total disposição em avançar na resolução desse assunto, bem como continuar os esforços para consolidar o cessar-fogo e alcançar uma trégua sustentável".