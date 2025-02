Grupos ambientalistas processam governo Trump

A medida foi tomada por Joe Biden pouco antes de deixar o cargo e afeta várias áreas marítimas ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos, bem como do litoral do Pacífico, no leste do Golfo do México e em frente à costa do Alasca, no Estreito de Bering.

Segundo os ambientalistas, o republicano não tem o direito de reverter a medida sem passar pelo Congresso.

"A lei não autoriza o presidente a anular as retiradas [de certas zonas] decididas por presidentes anteriores", assegurou a Oceana, uma das ONGs que apresentaram as ações.