Governo Trump quer reduzir orçamento do Pentágono, segundo Washington Post

Entre as isenções estão as operações militares na fronteira com o México e a modernização do arsenal nuclear.

O documento do Departamento de Defesa também pede, segundo o Washington Post, a continuidade do financiamento de diversas agências militares americanas em todo o mundo, incluindo o Comando Ásia-Pacífico e o Comando Espacial.

O Comando Europeu, por sua vez, não está na lista de isenções, num momento em que os Estados Unidos iniciaram negociações preliminares com a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia, criticadas por Kiev e muitos países do Velho Continente.