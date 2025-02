Federação espanhola pune Bellingham com 2 jogos de suspensão

O meia inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o Osasuna no último final de semana, anunciou o Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quarta-feira (19). Segundo a entidade, a punição foi aplicada por "atitudes de menosprezo e desconsideração" do jogador, que vai desfalcar o Real Madrid nos jogos contra Girona e Betis pelo Campeonato Espanhol, ficando liberado para enfrentar a Real Sociedad pela semifinal da Copa do Rei.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bellingham recebeu cartão vermelho direto no empate do Real Madrid com o Osasuna em 1 a 1, no último sábado, por ter ofendido o árbitro José Munuera Montero.

"No minuto 40, o jogador (5) Bellingham, Jude Victor William foi expulso pelo seguinte motivo: Por se dirigir a mim, estando a poucos metros, nos seguintes termos: 'Fuck you' ['F...-se']", escreveu Munuera na súmula da partida. Se o Comitê Disciplinar da RFEF tivesse enquadrado o caso como uma falta grave, a suspensão teria sido de quatro a 12 jogos. O órgão respondeu aos argumentos do Real Madrid alegando que "nem as imagens fornecidas, nem as provas periciais permitem chegar à convicção inequívoca de que o jogador não pronunciou a frase atribuída na súmula".