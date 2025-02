Fed preocupado com efeitos inflacionários das políticas de Trump

Os responsáveis pela política monetária do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos expressaram preocupação com os possíveis efeitos inflacionários das propostas do presidente americano, Donald Trump, em matéria comercial e migratória, segundo as atas de sua última reunião, publicadas nesta quarta-feira (19).

O presidente ameaçou impor altas tarifas a alguns dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, acusando-os de práticas comerciais desleais e de não fazer o suficiente para combater o narcotráfico.