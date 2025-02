Comesaña surpreende Jarry e vai às quartas de final do Rio Open

O argentino Francisco Comesaña derrotou nesta quarta-feira (19) o chileno Nicolás Jarry e se tornou o primeiro tenista a se classificar para as quartas de final do Rio Open, o principal torneio da América do Sul.

Comesaña venceu o sexto cabeça de chave com parciais de 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) e 7-6 (8/6) em três horas e 14 minutos de uma partida acirrada e eletrizante disputada no saibro da quadra principal do Jockey Club, a Guga Kuerten.