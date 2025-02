Chefe da Ferrari acredita que nova temporada da F1 será parecida com a de 2024

Ano novo, vida nova? Não parece ser essa a opinião do francês Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, que espera uma temporada 2025 da Fórmula 1 parecida com a de 2024, com as mesmas escuderias (McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes) andando na frente do grid.

"Acho que haverá uma continuidade em relação ao ano passado, com quatro equipes com chances de vencer as corridas, de ganhar o campeonato", afirmou Vasseur nesta quarta-feira (19), em conferência virtual com jornalistas.