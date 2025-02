Botafogo e Racing se enfrentam na Argentina no jogo de ida da Recopa Sul-Americana

Com 22 campeões, o troféu que coloca frente a frente os vencedores das competições anuais da Conmebol terá um novo nome em 2025 para suceder o Fluminense, campeão em 2024, com a possibilidade de ampliar o domínio brasileiro nos últimos anos ou devolver a coroa ao futebol 'albiceleste', sendo o Defensa y Justicia (2021) o último vencedor argentino.

A fraca campanha do Alvinegro levou à saída do técnico Carlos Leiria, e a equipe que entrará em campo em Buenos Aires será comandada por outro interino, Cláudio Caçapa, que teve uma boa passagem pelo clube em 2023.

Enquanto essa indefinição continua, os resultados em campo têm sido decepcionantes. No último jogo que disputou, no Campeonato Carioca, o Botafogo ficou no empate em 1 a 1 fora de casa com o Boavista e não conseguiu vencer nas últimas três partidas. No momento está ficando de fora das semifinais do Estadual, faltando uma rodada para o fim da primeira fase.

O time carioca está longe de viver seu melhor momento. Após as saídas de grandes destaques daquela conquista histórica, como o atacante Luiz Henrique e o meio-campista argentino Thiago Almada, o clube ainda procura um técnico para substituir o português Artur Jorge, que deixou o comando da equipe no início de janeiro.

Depois de vencer a Copa Sul-Americana, o Racing pretende voltar a ser protagonista no cenário internacional, com a Libertadores na mira, apesar de ter começado o torneio Apertura com alguns altos e baixos.

A equipe de Costas perdeu três dos últimos quatro jogos em casa, com uma única vitória, sobre o Boca (2-0), enquanto no último sábado perdeu para o Argentinos Juniors por 3 a 2.

Já na Sul-Americana o Racing havia mostrado seu poder de fogo, com a força do atacante Adrián 'Maravilla' Martínez, embora tenha sofrido com a saída do colombiano Juanfer Quintero, que decidiu retornar ao seu país, além de apresentar alguns problemas defensivos.